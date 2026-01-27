Formula 1 | Ferrari in pista nei test: Leclerc fa sognare i tifosi

27.01.2026 16:56 di  Giovanni Parterioli   vedi letture
© foto di F1 X

La Ferrari è finalmente scesa in pista. Questa volta non a Fiorano per uno shakedown di 15km, ma per dei test veri e propri, quelli di Barcellona dove tutte le scuderie, tranne la Williams, stanno battagliando. La Ferrari è scesa in pista, mattinata con Leclerc, pomeriggio in corso con Lewis Hamilton. Della Ferrari ha parlato Charles Leclerc che ha fornito la sua prima recensione che subito ha scaldato i tifosi della Ferrari sui social all'alba del Mondiale di Formula 1 2026. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, LECLERC GIUDICA LA SF-26 A BARCELLONA <<<