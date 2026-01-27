Lazio, il club saluta Mandas: "Grazie di tutto Christos" - VIDEO
27.01.2026 12:35 di Christian Gugliotta
Dopo due stagioni e mezzo la parentesi di Christos Mandas alla Lazio è giunta al termine. Il portiere sbarca in Premier League, pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Bournemouth.
Attraverso un filmato pubblicato sui propri canali social, accompagnati dalla descrizione "Grazie di tutto Christos", il club biancoceleste ha voluto salutare l'estremo difensore greco. Di seguito il video.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.