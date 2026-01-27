De Marchi: "Situazioni strane alla Lazio. E su Romagnoli..."
In collegamento a TMW Radio, l'ex calciatore e agente Marco De Marchi ha parlato della situazione in casa Lazio soprattutto legata al futuro di Romagnoli, destinato all'addio ma bloccato dalla società. Di seguito le sue parole.
"La situazione di Romagnoli? Difficile capire, ma da fuori non so. Ci capisco poco. Sembrava che ormai fosse fatto l'addio... Sono situazioni strane, la Lazio non ha potuto fare mercato ed è stato un handicap importante, poi ci sono state altre situazioni strane. Deve essere successo qualcosa all'interno, perchè sembrava che il difensore fosse ormai via".
