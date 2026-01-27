Bournemouth, Mandas si presenta: "Essere qui è un sogno"
27.01.2026 11:48 di Christian Gugliotta
Christos Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il portiere greco lascia la Lazio in prestito con diritto di riscatto e vola in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.
Sul sito ufficiale delle Cherries, Mandas si è presentato ai suoi nuovi tifosi, rivelando le sue prime sensazioni sul trasferimento:
"È una sensazione incredibile far parte di questo club. Mi sento molto orgoglioso, per me è un sogno essere qui e sono davvero, davvero felice. Fin dall’inizio, quando ho saputo dell’interesse del Bournemouth, ho capito subito che volevo venire qui. C’è un’atmosfera magica tra giocatori e tifosi e mi piace il modo in cui la squadra gioca: è la scelta giusta per me".
