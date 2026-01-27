Lazio, Galli su Maldini: "Acquisto di qualità. È un giocatore di talento"
La Lazio ha accolto Daniel Maldini, sarà un nuovo calciatore biancoceleste. In attesa dell'ufficialità, ha parlato di lui Filippo Galli, ex responsabile settore giovanile Milan.
Queste le considerazioni: "Daniel Maldini, acquisto importante e di qualità per la Lazio, giocatore di talento con capacità di gioco, estro, in grado di saltare uomo con vena realizzativa, ambiente stimolante".
