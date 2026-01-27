Lazio, il Bournemouth presenta Mandas: ecco l'annuncio
27.01.2026 11:42 di Christian Gugliotta
Christos Mandas lascia la Lazio. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Bournemouth ha ufficializzato l'arrivo del portiere greco:
"L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito del portiere greco Christos Mandas dalla Lazio, club di Serie A, fino al termine della stagione.
Il 24enne è arrivato alla Lazio nel 2023 dalla formazione greca dell’OFI e da allora si è affermato a livello senior, collezionando 33 presenze in prima squadra, conquistando due convocazioni con la nazionale maggiore greca e completando un percorso internazionale completo che lo ha visto rappresentare il suo Paese in tutte le categorie, a partire dall’Under 16".
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.