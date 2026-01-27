Lazio, Maldini è uscito da Villa Mafalda: concluse le visite mediche - FT&VD
27.01.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
AGGIORNAMENTO 11:15 - Daniel Maldini è uscito da Villa Mafalda. L'attaccante ha terminato le visite mediche.
Daniel Maldini è arrivato a Villa Mafalda. Iniziate le visite mediche per l'attaccante in prestito dall'Atalanta: una volta terminate, andrà a Formello per firmare il suo contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Di seguito foto e video de Lalaziosiamonoi.it.