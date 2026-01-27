Lazio, svelato il numero di maglia di Motta: ecco la sua scelta
27.01.2026 12:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Edoardo Motta è un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere classe 2005 arriva dalla Reggiana a titolo definitivo per sostituire Mandas come secondo di Provedel. Per la sua avventura in biancoceleste ha scelto il numero 40, come ha spiegato ai microfoni della società. Di seguito le sue parole.
“Perché ho scelto il numero 40? Non c’è un motivo, mi piaceva il numero. Avrei optato per l’1 ma non mi sentivo ancora pronto, è abbastanza pesante. Ho preferito scegliere qualcosa di più leggero (ride, ndr.)”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.