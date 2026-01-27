Bournemouth, Tiago Pinto: "Mandas ha mostrato il suo valore con la Lazio"
27.01.2026 12:00 di Christian Gugliotta
Il Bournemouth presenta Christos Mandas. Attraverso un comunicato ufficiale, il club inglese ha annunciato l'arrivo del portiere dalla Lazio, che passa in Premier League in prestito con diritto di riscatto.
Elogiando le qualità dell'estremo difensore greco, Tiago Pinto, direttore sportivo delle Cherries, ha commentato così l'operazione:
"Christos è un portiere che aggiungerà grande forza e qualità alla nostra rosa e siamo felici di dargli il benvenuto. Avendo giocato in Italia, ha già dimostrato il suo valore ai massimi livelli sia con la Lazio sia con la nazionale greca. Siamo entusiasti dell’impatto che potrà avere, portando maturità e tranquillità, continuando allo stesso tempo il suo percorso di crescita come calciatore".
