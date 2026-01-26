FORMELLO - Lazio, la ripresa: torna Cataldi, Rovella rischia ancora

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione lampo. La Lazio è tornata in campo oggi pomeriggio, venerdì c'è la gara contro il Genoa. Sarri ha davvero pochi giorni a disposizione: è rimasta la doppia seduta di martedì (domani) e i due allenamenti pomeridiani di mercoledì e giovedì (rifinitura). Rispetto alla sfida contro il Lecce, tornerà sicuramente a disposizione Cataldi.

Ha scontato la squalifica, si riprenderà il suo posto in regia. Rovella invece rischia di rimanere di nuovo fuori: sente ancora qualche fastidio, verrà valutato nelle prossime ore. Potrebbe non farcela visti i tempi strettissimi. Salutato Mandas (verso il Bournemouth), i nuovi acquisti Motta e Maldini (martedì mattina le visite mediche) saranno subito a disposizione.

In difesa è da capire la situazione legata a Romagnoli. La società ha bloccato la sua cessione, ma lui vuole comunque andare via. Attualmente è a disposizione, ma si tiene comunque pronto Provstgaard per fare coppia con Gila al centro della difesa. Per il resto è aperto il ballottaggio sulle fasce tra Lazzari e Pellegrini, confermato invece Marusic. A centrocampo ancora Taylor con Basic. In attacco solo Zaccagni è sicuro di una maglia; le altre due se le giocano Dia, Noslin e Ratkov al centro, Cancellieri e Isaksen a destra.