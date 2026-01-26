Lazio, Lotito sul mercato: "Fabiani sta lavorando. Motta e Maldini..."

Si avvicina il gong del calciomercato invernale, dal 2 febbraio in poi ogni discorso sarà rimandato all'estate. La Lazio ha lavorato sia in entrata - con gli acquisti di Taylor, Ratkov, Motta e Maldini, sia in uscita con gli addii di Castellanos, Guendouzi e Mandas.

L'argomento è stato un tema caldo nell'intervista che il presidente Lotito ha rilasciato a Roma Today in cui ha sottolineato: "Oggi pomeriggio arrivano Motta e Maldini. Il mercato chiuderà il 2 febbraio, il direttore Fabiani sta lavorando".

