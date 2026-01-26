Italia, Gravina: "Stage? Si poteva fare qualcosa in più". E su Verratti...

TUTTOmercatoWEB.com

A margine del consiglio federale odierno il presidente della Figc Gravina è tornato a parlare di Nazionale in vista dei playoff che gli azzurri dovranno disputare contro l’Irlanda del Nord a marzo.

“Stage per la Nazionale? A mio avviso si poteva fare qualcosa di più ma non ci sarà o ormai lo sappiamo. Non deve però essere un alibi per nessuno. Ieri sera ho visto il ct Gattuso in video con buona parte dei calciatori italiani che giocano in Premier League: da Calafiori a Chiesa, passando per Coppola, Donnarumma, Leoni e Gnonto”.

“Noi facciamo affidamento sulle nostre capacità interne. Sappiamo che non dobbiamo chiedere supporto, tanto la risposta non sarà sempre positiva. Confidiamo nel pubblico di Bergamo per la prima partita e nel grande attaccamento dei nostri calciatori”.

“Gattuso ha scelto la veste del frate francescano, va sempre in giro a parlare con i calciatori: ieri era a Londra, nei giorni scorsi è andato a trovare Retegui e ha parlato anche con Verratti. Stiamo anche lavorando per dare un supporto mentale”.

