Calciomercato Lazio | Maldini, c'è l'"Here we go" di Romano: l'annuncio
26.01.2026 11:05 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio è pronta accogliere Daniel Maldini. I club biancoceleste e l'Atalanta, come vi abbiamo anticipato, stanno ultimando i dettagli per definire il trasferimento dell'ex Monza. Pochi minuti fa, via social, è arrivata anche la conferma da parte di Fabrizio Romano che con il consueto "Here we go" ha annunciato l'arrivo del giocatore confermando anche le visite mediche.
Il centrocampista si trasferirà nella Capitale con la formula del prestito leggermente inferiore a un milione di euro, più la clausola di opzione d'acquisto non obbligatoria dal valore di 14 milioni.
