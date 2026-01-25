Lazio, il comunicato ufficiale: “Romagnoli non è sul mercato!”

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio sostiene che Romagnoli non è sul mercato e che rimarrà nella Capitale. Sono azioni di disturbo rispetto alla situazione del difensore biancoceleste, che è sicuro della sua scelta. Non si sente più parte del progetto, vuole essere lasciato andare, anche perché ha già salutato tutti a Formello, oltre che i tifosi a Lecce. Non è finita qui, sono attese novità sulla vicenda. Di seguito la nota del club.

"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".