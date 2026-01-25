Giovane-Napoli, tesseramento in tempi record: ci sarà già con la Juve

Ieri ha svolto le visite mediche a Milano, alla clinica Madonnina, poi è andato direttamente a Torino. Giovane, accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane come potenziale innesto per l'attacco di Sarri, è il primo rinforzo del mercato invernale del Napoli. Dopo aver superato i test, insieme al ds Manna ha fatto un passaggio in via Turati, nell'ufficio dell'agente, Beppe Riso. Archiviato l'iter burocratico, tesseramento compreso, di corsa in van verso l'hotel della squadra a Torino, pronto per incontrare Conte e i nuovi compagni. E iniziare l'avventura col botto: oggi andrà in panchina allo Stadium in occasione della sfida contro la Juventus.

Tesseramento in tempi record, riporta Corriere dello Sport. Una necessità del resto considerando lo stato di emergenza e urgenza in cui versa il Napoli. Giovane è stato acquistato a titolo definitivo - operazione da 20 di milioni di euro - e alle 18 sarà definitivamente proiettato nella nuova dimensione: c'è subito bisogno di tutti e soprattutto di lui, fino all'altro ieri in campo con il Verona e reduce da mezza stagione da protagonista, con 23 partite complessive, tre gol e quattro assist realizzati.
 

