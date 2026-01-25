MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: "Guardiamo avanti. La titolarità? Sceglie Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lecce - Lazio, gara terminata con un pareggio a reti bianche, è intervenuto in zona mista Gustav Isaksen ai microfoni dei giornalisti presenti. Ecco di seguito le sue parole:

"Soprattutto nel primo tempo abbiamo trovato difficoltà e loro hanno giocato bene in ripartenza. Noi non abbiamo creato niente. Ci siamo alzati un po' nel secondo tempo e credo che abbiamo fatto bene, con le occasioni anche per vincere la gara.

"Nello spogliatoio al momento proviamo a pensare a una gara dopo l'altro, altrimenti diventa troppo difficile. Ci sono ancora tante partite, ci crediamo e ci divertiamo in allenamento: dobbiamo guardare avanti. La titolarità? È una scelta del mister: posso migliorare in allenamento e fare bene quando entro. Devo migliorare e vedere in cosa posso farlo. I nuovi? Provo ad aiutarli, Taylor ha anche Noslin che parla la stessa lingua così come Ratkov ha Basic e Marusic. Ci vuole tempo, lo so, ma sono forti e bravi ragazzi".