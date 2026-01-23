Parma, Sorensen cita la Lazio: "Ho parlato con Isaksen, ecco cosa mi ha detto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Parma Oliver Sorensen ha parlato ai canali della Lega Serie A raccontando la sua esperienza in Italia. Parlando del suo arrivo nella società gialloblù, ha rivelato di aver chiesto aiuto al suo grande amico Gustav Isaksen, attaccante della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Gustav Isaksen è un mio caro amico e gli ho parlato prima di venire qui. Ci sentiamo spesso e gli chiedo come sta, quindi è davvero un mio caro amico. Abbiamo giocato insieme per molti anni. Gli ho chiesto del Paese, della cultura, del calcio ovviamente, di com'è il campionato, e lui mi ha parlato molto bene dello stile di vita e del calcio, quindi mi ha aiutato molto".