Baroni come vorrebbe Lotito: "Il mercato? Non mi compete"

Marco Baroni, tecnico del Torino, parla alla vigilia della gara contro il Como, sfida difficilissima visto il momento della squadra di Fabregas. In conferenza stampa non c'è alcun riferimento al mercato nelle sue parole: "Con il presidente trattiamo tanti temi, ma il mercato è uno degli aspetti non che non mi compete, ma sono davvero concentrato su quelli che ho. Li sto allenando da cinque mesi, uno che dovrebbe arrivare ce l'avrei da poco tempo. Convoglio tutte le energie sui giocatori che ho".

"Bilancio? I bilanci si fanno alla fine. Ma una cosa positiva è la disponibilità che ho avuto dalla squadra, la dedizione dei giocatori e la capacità di sacrificio e attenzione. L'aspetto negativo è che vogliamo invertire l'andamento in casa, è una cosa che ci dà fastidio e mi dispiace. E poi trovare una continuità".