Lazio, Mattei: "Lotito non è riconoscente verso i tifosi, dovrebbe ringraziarli"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha commentato il botta e risposta tra il tifo organizzato della Lazio e la società, criticando aspramente il patron biancoceleste Claudio Lotito. Queste le sue parole:

“In attesa di parlare di ciò che sta distruggendo il senatore Lotito, ieri mi ha colpito una frase che secondo me calza a pennello per descrivere la sua personalità: ‘Un uomo che mente a se stesso e crede alle sue bugie, diventa incapace di riconoscere la verità dentro se stesso e intorno a sé e, quindi, perde il rispetto per sé stesso e per gli altri. Costui, non avendo rispetto per nessuno, cessa di amare e, incapace di amare’. Una società di calcio è soprattutto passione ed amore, questo deve capire Lotito. Non ha un minimo di riconoscenza verso questa tifoseria che dovrebbe soltanto ringraziare".

"Aria pesante, tanti che se ne vogliono andare, rapporti gelidi, tutto questo per colpa della società. Domani di fronte ci sarà il Lecce che è abituato a lottare, che sarà coeso. Sarà una trasferta molto difficile. Credo si possa dire che, per tutte queste ragioni, il Lecce parte favorito, il momento che vive la Lazio va preso in considerazione per il pronostico”.