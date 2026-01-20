Lecce - Lazio, le probabili formazioni: Sarri riflette sulle scelte
Dopo la sconfitta contro il Como, la Lazio si sposta al Via del Mare per affrontare il Lecce. Sarri non avrà a disposizione Cataldi, squalificato dopo l'ammonizione rimediata all'Olimpico (era diffidato). Mancherà anche Patric, ancora fermo per una lesione al polpaccio. Pochi dubbi in difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini destinati ancora a giocare di fronte a Provedel in porta. A centrocampo sono da valutare le condizioni di Vecino e Basic, non al meglio nell'ultima settimana. Il croato ha più chance di recuperare, si giocherà il posto dall'inizio con Belahyane. In regia Rovella può tornare titolare; l'altra maglia invece sarà di Taylor. In panchina ci sarà Dele-Bashiru, tornato dalla Coppa d'Africa insieme a Dia. Il senegalese si giocherà il posto al centro del tridente d'attacco con Noslin e Ratkov. A sinistra spazio di nuovo a Zaccagni; a destra si riapre il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. All.: Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Rovella, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Isaksen, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.