GOSSIP | Keita e Simona Guatieri: questa volta il divorzio è ufficiale
23.01.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Questa volta è ufficiale. L’ex calciatore della Lazio, oggi al Monza, Keita Balde e la moglie Simona Guatieri si sono detti addio definitivamente. I due avevano già vissuto un lungo periodo di separazione dopo lo scandalo legato a Wanda Nara per poi riavvicinarsi. Le loro strade ora si dividono nuovamente come spiegato dalla Guatieri sui social... <<< KEITA E SIMONA GUATIERI SI SEPARANO >>>
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide