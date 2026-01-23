NEWS | Valentino Rossi, il padre lo accusa: "Mi ha ingannato"
23.01.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Continua la diatriba tra Valentino Rossi e il padre Graziano. Solo qualche settimana fa l’ex campione della MotoGP ha presentato alla procura di Pesaro una denuncia con l’accusa di circonvenzione d’incapace a carico di Ambra Arpino, la compagna del padre, accusata di aver sottratto all’uomo 200mila euro... <<< VALENTINO ROSSI >>>
