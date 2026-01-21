Calciomercato Lazio | Insigne, parla l'agente: "È pronto a tornare al Napoli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne è ancora senza squadra. Si era fatta avanti la Lazio, che l'avrebbe ingaggiato a parametro zero per accontentare Sarri. La firma sul contratto però non è mai arrivata. Il suo agente, Andrea D'Amico, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per spiegare la sua situazione parlando di un suo possibile ritorno al Napoli.

Queste le sue parole: “Insigne torna al Napoli? Lo potrebbe tesserare subito e avrebbe il doppio vantaggio che Lorenzo, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista. E quindi con queste esigenze che ci sono state ultimamente anche a causa di questi infortuni sarebbe un vantaggio importante. Da parte nostra non ci sono esigenze economiche di nessun tipo, quindi non è una trattativa normale. Se loro vogliono, Lorenzo è pronto”.