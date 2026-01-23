Ex stella inglese sequestrata in Marocco: "Come in un un film"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

L’ex calciatore inglese Adrian Heath è sopravvissuto a un’esperienza da incubo in Marocco, dove nel novembre 2024 è stato rapito e sequestrato dopo essere stato attirato da una finta offerta di lavoro in Arabia Saudita. L’ex stella dell’Everton, oggi 65enne, ha raccontato la vicenda a The Athletic, definendola simile a "un film o a un episodio di Homeland".

Tutto era iniziato come un normale colloquio per un incarico da allenatore in Arabia Saudita: un agente britannico lo aveva contattato e gli aveva fornito biglietto aereo e prenotazione in un hotel a cinque stelle. La moglie Jane ha spiegato che non c’erano segnali sospetti: "Hanno passato ore a discutere e l’agente rispondeva a ogni domanda senza esitazione. Sembrava tutto normale, come i trasferimenti che aveva fatto in passato dall’Inghilterra agli Stati Uniti".

Giunto in Marocco, però, la situazione è degenerata. Heath è stato costretto a inviare denaro ai rapitori, che gli avrebbero detto: "Ti rendi conto che non andrà come previsto. Ora ci invierai i soldi". L’importo richiesto superava ampiamente le sei cifre. Per mesi l’ex calciatore ha mantenuto il silenzio, comunicando solo con un ristretto gruppo di persone e con il sindacato dei manager di Premier League, prima che il FBI intervenisse su un caso simile riguardante un altro allenatore. La vicenda, incredibile ma reale, è stata confermata dalla National Crime Agency britannica: "Stiamo indagando su presunti gruppi falsi che offrivano posti di lavoro a professionisti del calcio, richiedendo denaro e minacciando violenza, senza alcun contratto reale. L’indagine è in corso e non possiamo fornire ulteriori dettagli".