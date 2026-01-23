Lecce - Lazio, le probabili formazioni: Romagnoli c'è, out Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Como, la Lazio si sposta al Via del Mare per affrontare il Lecce. Sarri non avrà a disposizione Cataldi, squalificato dopo l'ammonizione rimediata all'Olimpico (era diffidato). Mancherà anche Patric, ancora fermo per una lesione al polpaccio. Romagnoli si è allenato in gruppo ed è convocato, con ogni probabilità giocherà la sua ultima partita in biancoceleste dall'inizio (come Guendouzi contro la Fiorentina). Farà coppia con Gila, dopo di che partirà per il Qatar. Come terzini ci saranno ancora Marusic e Pellegrini, di fronte a Provedel in porta. A centrocampo sono convocati è convocato Basic: sostituirà lo squalificato Cataldi in regia, anche perché mancherà Rovella. Le altre due maglie sono di Taylor e di uno tra Vecino (recuperato) e Belahyane. Dalla Coppa d'Africa è rientrato Dia, andrà in panchina come Noslin. Al centro del tridente d'attacco giocherà Ratkov, con Zaccagni a sinistra e Cancellieri (più di Isaksen) a destra.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. All.: Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Basic, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.