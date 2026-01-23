UFFICIALE - Timber è un nuovo giocatore del Marsiglia: l'annuncio

Quinten Timber è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista olandese ha lasciato immediatamente il Feyenoord, aveva il contratto in scadenza a giugno. Su di lui c'era anche l'interesse della Lazio, che però non è riuscito a trovare l'accordo con il calciatore. Ora il classe 2001 giocherà in Francia. Di seguito l'annuncio del club.

