UFFICIALE - Timber è un nuovo giocatore del Marsiglia: l'annuncio
23.01.2026 16:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Quinten Timber è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista olandese ha lasciato immediatamente il Feyenoord, aveva il contratto in scadenza a giugno. Su di lui c'era anche l'interesse della Lazio, che però non è riuscito a trovare l'accordo con il calciatore. Ora il classe 2001 giocherà in Francia. Di seguito l'annuncio del club.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.