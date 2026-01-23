Marsiglia, Timber: "Sono in un grande club, il livello qui è alto"

Quinten Timber è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista olandese, che ha lasciato il Feyenoord, si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Sono molto felice di essere qui al Marsiglia. Il club non ha bisogno di presentazioni; è una grande società con un'ottima squadra e un ottimo allenatore. Ho parlato con il mister e l'accoglienza è stata calorosa. Ora ci prepareremo per la partita di domani. Ieri mi sono allenato per la prima volta, il livello è molto alto. Sono pronto ad aiutare la squadra, voglio migliorare allenandomi con questi grandi giocatori".

"Conosco alcuni calciatori come Kondogbia e Greenwood. Ci siamo affrontati in passato e abbiamo parlato della città. Avrò modo di conoscerli meglio. L'atmosfera allo stadio è stata fantastica, nonostante la sconfitta. È stato davvero incredibile".