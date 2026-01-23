Lazio, Anellucci: "Siamo a un punto di non ritorno. Lotito dovrebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a TMW Radio, il procuratore Claudio Anellucci ha detto la sua sulla tensione venutasi a creare in casa Lazio a causa dello scontro tra società e tifosi. Queste le sue considerazioni:

"Lotito e ADL sono arrivati nello stesso anno, solo che ADL prese un Napoli in C e Lotito non ha preso la Lazio in C. Ciò che ha fatto ADL è sotto gli occhi di tutti, così come quello che ha fatto Lotito. Ha salvato la Lazio da una situazione molto critica, ma poi guardiamo il percorso, quando devi fare il salto si torna sempre indietro. A questa situazione non si era mai arrivati. Ho paura di chi dice che non cambia mai idea, e Lotito è così. In certe situazioni serve un passo indietro e ragionare. Qui siamo muro contro muro. Si dovrebbe andare incontro a una tifoseria, che quest'anno ti ha fatto 30mila abbonamenti".

Anellucci ha poi continuato: "La problematica è che non c'è mai una progettualità. Il tifoso sogna e a Lazio-Como essere presi a pallonate dal Como e i bambini che chiedono la maglia Nico Paz è brutto. Stai togliendo quello per cui la gente porta i figli allo stadio, ossia un sogno. Non mi aspetto niente, non cambierà niente. Le contestazioni ci sono state, ma non cambia nulla. A Lotito rimbalza tutto. Siamo a un punto di non ritorno. Ora hai tutti contro ed è senza senso, perché? Servirebbe capire il perché questa gente ti va contro...".