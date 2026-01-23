FORMELLO - Lazio, altri guai per Sarri: Rovella salta il Lecce. Gli altri...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Altri problemi per Sarri. Rovella salterà la trasferta di Lecce. Era uno dei principali indiziati per sostituire Cataldi in regia, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Como (era diffidato). Ora il suo posto dovrebbe prenderlo Basic, che ha smaltito il problema all'adduttore e ha dato disponibilità per giocare dall'inizio.

Il resto del centrocampo si completerà con Taylor e con uno tra Vecino e Belahyane. Anche l'uruguaiano è tornato ad allenarsi, se darà l'ok sarà titolare. La decisione verrà presa solo a ridosso della gara, così come in difesa. Romagnoli ha lavorato in gruppo, partirà con la squadra. Può giocare l'ultima con la Lazio da titolare, come ha fatto Guendouzi contro la Fiorentina (più indietro Provstgaard).

L'altra maglia al centro sarà di Gila, con Marusic e Pellegrini come terzini di fronte a Provedel in porta. In attacco dovrebbero spuntarla Ratkov al centro (in vantaggio su Noslin e Dia, che torna in panchina dopo la Coppa d'Africa) e Cancellieri a destra (più avanti di Isaksen). Pochi dubbi invece sulla titolarità di Zaccagni a sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Basic, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.