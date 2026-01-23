WOMEN | Cesarini si presenta: "Sono tornata a casa. Con la Lazio sogno..."

Erin Cesarini è il nuovo acquisto ufficializzato dalla Lazio per rinforzare la squadra di Grassadonia. La centrocampista si è trasferita con la formula del prestito dal Milan, ma Formello in passato è stata la sua casa e, ai microfoni ufficiali del club, ha commentato così il suo ritorno: “Sicuramente ero in un momento della mia carriera in cui ero all’inizio e avevo bisogno di nuovi stimoli per fare un ulteriore step come giocatrice e come atleta, quindi si è presentata questa occasione e l’ho colta al volo. Per me la Lazio è come tornare a casa, sono molto felice e entusiasta di essere qui”

“Cosa ho ritrovato? Appena sono arrivata mi sono sentita a casa, una sensazione di cui mi ricordavo perché ho vissuto qui un anno con la Primavera e poi con la prima squadra, è un ritorno. Vedendo le strutture e conoscendo le compagne penso che in questi anni siano stati fatti molti passi in avanti e si vede che c’è un’attenzione e degli investimenti importanti da parte della società che hanno portato la Lazio a essere una squadra con ambizioni diverse rispetto a quando sono andata via”.

“Cosa mi ha convinto del progetto? Sicuramente il mister di cui mi hanno parlato molto bene sia a livello calcistico sia umano, è una persona che può darmi tanto. Conoscevo già alcune compagne e in qualche modo ho pensato subito che questa potesse essere la scelta giusta per me”.

“Se ha influito la vicinanza a casa? Non è stato determinante, ormai sono fuori casa da quattro anni e sono abituata. Poi l’ho realizzato ed è stato un motivo di felicità anche per la famiglia. Fa piacere essere a un’ora e mezza da casa”.

“Ruolo? Credo di essere duttile e credo di poter giocare in diverse posizioni in mezzo al campo. Ho giocato da play davanti alla difesa, ma ho buone qualità per giocare qualche metro avanti. Mi metto a disposizione della squadra e del mister, poi vediamo”.

“Compagne? Conoscevo alcune ragazze anche se non ho avuto un confronto diretto con nessuna prima di venire qui, però devo dire che le ringrazio perché mi hanno accolto benissimo e questo incide. La rosa credo sia di qualità e esperienza, ho molto da imparare qui sia dal mister sia dalle mie compagne di reparto. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di lavorare ogni giorno con loro. Cosa sogno? Sicuramente la Champions League con la Lazio, guardando la classifica non è un obiettivo lontano. Lottare fino all’ultimo per gli obiettivi e personalmente di fare un salto in avanti che è il motivo principale che mi ha spinto a essere qui”.

