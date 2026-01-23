Lazio, meno di 30 punti in 21 giornate: da quanto non accadeva
RASSEGNA STAMPA - Imperativo mettersi alle spalle la brutta sconfitta maturata all’Olimpico contro il Como e, soprattutto, tornare a conquistare i tre punti già nella gara contro il Lecce.
Una stagione difficile quella che sta vivendo la Lazio e i numeri parlano da soli. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sono 28 i punti conquistati dalla squadra di Sarri in queste prime 21 giornate, frutto di 7 pareggi, 7 vittorie e 7 sconfitte.
Meno di 30 punti proprio come nella stagione 2013/2014 in cui la Lazio chiuse al nono posto, peggior piazzamento negli ultimi 15 anni, con in panchina Petkovic prima e Reja dopo. A questo punto della stagione i punti erano esattamente gli stessi di oggi.
Servirà quindi provare a rialzare la testa e a fare punti importanti per non rischiare di replicare in toto quell’annata.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.