Lazio - Romagnoli, sono ore decisive: la situazione
RASSEGNA STAMPA - La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per l’addio di Alessio Romagnoli.
Nonostante, come riportato dalla nostra redazione, nella giornata di ieri il patron Claudio Lotito abbia provato a trattenere il giocatore offrendogli il rinnovo, la decisione sembra stata ormai presa.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il divorzio dovrebbe consumarsi in maniera definitiva nella giornata di oggi. Romagnoli parlerà di nuovo con mister Sarri. Il calciatore gli spiegherà nuovamente la sua posizione ma si potrebbe raggiungere un compromesso: prima la gara di Lecce e poi l’addio sul quale ormai sembrano non esserci dubbi.
