WOMEN | Lazio, Castiello: "Con la Fiorentina sfida alla pari". E sul derby...

Alla vigilia della sfida interna contro la Fiorentina, nel match program ufficiale della Lazio, ha parlato Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women. Le sue parole:

Ciao Antonietta, dopo il derby arriva la Fiorentina. È l'occasione giusta per recuperare i punti persi contro la Ternana?

"Non li chiamerei punti persi perché nonostante il risultato negativo cè stata una crescita di squadra e del livello di maturità. Avremmo ovviamente preferito vincere, ma siamo pronte a ripartire contro la Fiorentina".



Sarà uno scontro diretto in un campionato molto equilibrato. Tutto questo può essere un ulteriore stimolo per dare il massimo?



"Stiamo vivendo un campionato molto competitivo e quindi siamo ancora in tempo per raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo giocarci al massimo questo scontro diretto".



E una sfida che vale più dei classici tre punti?

"Credo che ogni partita valga sei punti perché ogni vittoria ti regala un plus anche sotto il profilo della consapevolezza per mettere in campo qualcosa in più. La classifica al momento non la guardo, preferisco aspettare ancora un po. Noi puntiamo in alto, vedremo dove saremo riuscite ad arrivare".

Quali sono le insidie maggiori della Fiorentina e cosa dovrà fare la Lazio per conquistare la vittoria?

"Per vincere non dobbiamo mollare mai anche perché saremo in casa e dovremo riuscire a controllare il gioco. La Fiorentina è una squadra ordinata con tanta esperienza in Serie A e ben costruita. Sarà una sfida alla pari, vincerà chi mollerà per ultimo".

Sei alla tua tredicesima stagione alla Lazio con quasi settanta presenze in Serie A all'attivo. Possiamo dire che in biancoceleste hai trovato la tua casa e un punto di riferimento per la tua vita non solo professionale?



"Quando non sto bene a casa preferisco venire qui al campo che per me è un po una cura. Seppur ci siano tanti aspetti su cui è necessario crescere e confrontarsi, la Lazio e una casa per me".



Nel corso di questi anni come hai visto cambiare l'universo della Lazio Women?



"Ci sono stati dei grandi passi in avanti, abbiamo degli ambienti pensati solo per noi, degli spogliatoi bellissimi con sauna e vasche per il recupero fisico. Cè un magazziniere che lavora solo per noi e tutto il nuovo edificio che è stato costruito rappresentata un onore. Ho visto la Lazio crescere: inizialmente avevamo poco, ora abbiamo tanto e spero che la Società non si fermi continuando a dare tanto alle calciatrici attuali e a quelle future perché se lo meritano".



Nel derby abbiamo visto tanto attaccamento alla maglia da parte di tutte le ragazze. In questo senso, tu e Visentin che siete qui da tanto tempo vi sentite anche responsabili di dover tramandare questo spirito?



"lo e Noemi parliamo continuamente ogni giorno per cercare di trasmettere l'amore per questa maglia alle altre compagne. Nel derby si è visto tutto ciò perché ognuna voleva dare tutto per questi colori, per la stracittadina e per riscattare la sconfitta di domenica".



La situazione di emergenza che state vivendo vi sta rafforzando a livello di gruppo?



"Si, anche quando torno a casa penso subito al prossimo lavoro da fare in campo. Non stacco mai anche se forse in alcuni momenti sarebbe preferibile. Noi siamo queste, non esistono emergenze e tutte possono fare tutto. Se rimaniamo un gruppo compatto anche Durante potrebbe giocare in attacco (ride n.d.r.). Fin quando siamo tutte d'accordo e lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo non esiste una posizione in campo che possa metterci in difficoltà".

