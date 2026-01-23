Calciomercato Lazio | Motta, c'erano altri club di Serie A: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in chiusura per l'arrivo di Edoardo Motta. Con la partenza di Mandas verso il Bournemouth, la società biancoceleste è pronta ad accogliere il portiere classe 2005 della Reggiana. Per il giocatore, l'offerta del club biancoceleste è di un milione di euro; la metà (500mila euro) andrà alla Juventus, a cui spetta il 50% della futura rivendita. 

Come raccontato da Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, su Motta c'era l'interesse di altre 3-4 società di Serie A, tra cui Torino e Sassuolo. La Lazio si è mossa per prima e con più convinzione, riuscendo ad anticipare la concorrenza. Nelle prossime ore l'affare dovrebbe chiudersi in maniera definitiva.

