Calciomercato Lazio | Verona, il diesse Sogliano: "Giovane è un talento..."
22.01.2026 12:45 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano. Il dirigente gialloblù ha parlato di tutta la sua carriera, compresa quella da calciatore, soffermandosi poi sul suo lavoro attuale.
In particolare si è espresso sulla situazione di Giovane, arrivato quest'estate dal Brasile. L'attaccante classe 2003 è nel mirino di Lazio e Napoli per il mercato di gennaio. Di seguito le sue parole: "Giovane è un grande talento, ma chi mi ha sorpreso è Belghali: forte, e con personalità".
