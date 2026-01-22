Calciomercato Lazio | Tutto su Giovane: i dettagli della trattativa
RASSEGNA STAMPA - La Lazio resta in corsa per Giovane del Verona, anche se sulla trattativa inizia a farsi sentire il peso della concorrenza. Nella giornata di ieri si è infatti registrato un ritorno di fiamma del Napoli per il centravanti brasiliano, alla sua prima stagione in Serie A. In casa biancoceleste per,ò, spiega La Gazzetta dello Sport, filtra fiducia sull’evoluzione di un’operazione già ben avviata, che al momento vedrebbe la Lazio in una posizione di leggero vantaggio.
Nelle ultime ore è stata rimodulata l’offerta iniziale, che prevedeva un conguaglio economico di circa dieci milioni più l’inserimento di Belahyane come contropartita tecnica. Il Verona ha dato il proprio assenso al ritorno del mediano, trasferitosi a gennaio in biancoceleste, ma resta ferma la valutazione del cartellino di Giovane: 18 milioni di euro. L’operazione potrebbe prendere forma con la formula del prestito con un obbligo di riscatto.
Per avvicinarsi alla richiesta del club veneto, la Lazio ha alzato la parte cash dell’offerta fino a circa 13 milioni, bonus compresi, oltre a Belahyane, per il quale resta da definire la formula del trasferimento. Su Giovane Santana do Nascimento, mancino naturale, c’è il pieno gradimento di Maurizio Sarri, che ne apprezza la capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e la rapidità nel portare la conclusione.