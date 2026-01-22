Calciomercato Lazio | Cercasi difensore centrale: le possibili piste
RASSEGNA STAMPA - L'ormai imminente addio di Romagnoli rischia di mettere di cogliere la Lazio impreparata. Con Patric ancora alle prese con uno stiramento e Gigot ancora impegnato con la sua riatletizzazione in Francia, Sarri rimarrà con solo Gila e Provstgaard a disposizione come centrali, un chiaro segnale per la società di come sia necessario intervenire sul mercato.
Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sul portoghese Diogo Leite e sull'olandese Danilho Doekhi, entrambi in forza all'Union Berlino. I due sono andranno in scadenza col club tedesco a giugno e potrebbero rappresentare un'occasione per prendere un centrale a basso in questo momento di assoluta emergenza.
Tra gli altri profili circolati in orbita Lazio, poi, troviamo quello di Kike Salas, mancino di proprietà del Siviglia e sondato dal diesse Fabiani già lo scorso anno, e Kialonda Gaspar, centrale del Lecce, prossimo avversario dei biancocelesti.