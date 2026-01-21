Calciomercato | Loftus-Cheek, rinnovo e poi Premier? La situazione
Il futuro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere lontano da Milano. Per diverse settimane è stato in cima alla lista dei desideri di Sarri, il quale lo avrebbe visto come la mezzala perfetta per il centrocampo biancoceleste. La Lazio ha fatto altre scelte e preferito altri ragionamenti.
L’inglese è importante per Allegri, ma non è incedibile. Il suo contratto scade nel 2027 r proprio per questo, secondo quando riportato da Fabrizio Romano, sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan.
Da una parte c’è l’opzione rinnovo, dall’altra la cessione. Con un prestito in vista, le due non andrebbero neanche in contrasto. Ma la pista più calda porterebbe a un ritorno in Premier League: secondo lo stesso Romano, ora c’è l’Aston Villa su Loftus-Cheek, Emery starebbe pensando proprio a lui per rinforzare il centrocampo dei Villains.