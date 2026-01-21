Lazio, Cardone: "Romagnoli? In settimana il divorzio. Il sostituto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giulio Cardone è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali si è soffermato sull'ormai probabile addio di Alessio Romagnoli. Il giornalista di Repubblica ha poi parlato di quella che potrebbe essere la reazione di Sarri alla cessione del difensore, ipotizzando Provstgaard come suo sostituto nell'immadiato. Queste le sue parole:

“Si sta concretizzando sempre di più la possibilità del trasferimento di Romagnoli verso la squadra di Mancini. Lui ha scelto di andare, ha trovato l’accordo per un triennale da 18 milioni complessivi, il doppio di quanto guadagna qui. Ha parlato con Sarri e con la squadra, in settimana dovrebbe andare in porto il divorzio. La società non si sta opponendo".

"Sarri resta il tecnico meno adatto per subire una rivoluzione a campionato in corso. Per un allenatore attento all’organizzazione come lui, è difficile da accettare. Ha detto che avrà pazienza fino a giugno ma credo non immaginasse di vivere tutto questo. Poi se va via Romagnoli c’è da vedere se la promessa fatta da Sarri al popolo laziale verrà mantenuta. La difesa è un punto di forza della Lazio, togliendo Romagnoli l’idea di Sarri potrebbe cambiare. Per sostituire Romagnoli la prima scelta è Provstgaard”.