Senegal, continuano i festeggiamenti: ecco i premi per i calciatori
Continuano i festeggiamenti in Senegal dopo il successo in Coppa d’Africa e non mancano anche i riconoscimenti per i giocatori autori di questo importante successo.
Il presidente del Senegal Bassirou-Diomaye Faye ha infatti deciso di regalare ai calciatori un premio in denaro di 75 milioni di franchi, circa 115.00 euro, e anche la concessione di 1.500 metri quadrati nella popolare zona costiera di Petite-Cote a sud di Dakar.
Non solo, il ct Thiaw e tutta la squadra sono stati decorati con il grado di Comandanti dell’Ordine Nazionale del Leone, la massima onorificenza del paese.
