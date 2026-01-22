Calciomercato Lazio | Suggestione dal Brasile: occhi su Andres Gomez
22.01.2026 10:30 di Christian Gugliotta
La Lazio guarda ancora in Brasile. Dopo il tentativo per Rayan, gioiellino classe 2006 del Vasco da Gama a un passo dalla firma con il Bournemouth, i biancocelesti hanno mostrato interesse per un altro giocatore in forza al club di Rio de Janeiro.
Secondo quanto riportato da alcuni media verdeoro, il club capitolino avrebbe messo gli occhi su Andres Gomez, esterno classe 2002 colombiano. Il giocatore, in prestito dal Rennes, verrà riscattato a breve dal Vasco da Gama, con cui firmerà un contratto fino al 2031.
Il club brasiliano punto molto su Gomez e, in virtù della sua crescita recente, avrebbe accelerato il processo di acquisizione del ragazzo, così da evitare il possibile assalto di qualche club interessato.
