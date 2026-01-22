Napoli, niente sblocco: il mercato resta a saldo zero. La vicenda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non passa l'idea di De Laurentiis. Il presidente del Napoli ci ha provato, durante l'assemblea della Lega Serie A ha chiesto di cambiare la norma per sbloccare il mercato attualmente a saldo zero (con operazioni in entrata solo a fronte di uscite perfettamente compensative). Ma i club non erano tutti d'accordo, come si è visto dopo la votazione.

Sedici squadre erano favorevoli, tre si sono astenute, ovvero Inter, Juventus e Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per le prime due è stata una mossa soprattutto politica; i giallorossi, invece, non hanno preso posizione per tutelare la regolarità della competizione. Il 'no', invece, è arrivato dal Milan, che non ha intenzione di cambiare le regole in corsa, soprattutto per quanto riguarda il mercato. La norma, salvo nuovi e clamorosi ribaltoni, non verrà toccata.