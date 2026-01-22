Calciomercato Lazio | Romano: "Mandas - Bournemouth, siamo ai dettagli"
CALCIOMERCATO LAZIO - Siamo alle battute finali per il trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth. Il portiere greco presto lascerà la Lazio: vi abbiamo raccontato della trattativa che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto (possibile obbligo), per un totale di 20 milioni di euro.
A confermare la buona riuscita dell'affare è arrivato l'annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Accordo finale raggiunto tra Bournemouth e Lazio per Christos Mandas: operazione da potenziali 20 milioni di euro con i bonus; prestito iniziale con opzione di riscatto". Di seguito il post.
🚨 Bournemouth final package agreed with Lazio for Christos Mandas: potential €20m with add-ons, initial loan with buy option clause. pic.twitter.com/wMvsZ2QH0P— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026