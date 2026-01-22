Calciomercato Lazio | Romano: "Mandas - Bournemouth, siamo ai dettagli"

22.01.2026 12:30 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - Siamo alle battute finali per il trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth. Il portiere greco presto lascerà la Lazio: vi abbiamo raccontato della trattativa che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto (possibile obbligo), per un totale di 20 milioni di euro. 

A confermare la buona riuscita dell'affare è arrivato l'annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Accordo finale raggiunto tra Bournemouth e Lazio per Christos Mandas: operazione da potenziali 20 milioni di euro con i bonus; prestito iniziale con opzione di riscatto". Di seguito il post.

