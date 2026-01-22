Napoli, Milinkovic-Savic rivela: "A mio fratello Sergej manca l'Italia..."
22.01.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lunga intervista per il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, che si è raccontato ai microfoni di Dazn. Tra i tanti temi toccati, relativi alla sua carriera e alla sua stagione in azzurro, il serbo ha parlato anche del fratello Sergej, in passato alla Lazio e ora all'Al-Hilal, in Arabia Saudita.
Di seguito le sue parole: “Sergej? Un po’ gli manca l'Italia, si vede perché torna spesso. Quando ti abitui all'Italia è difficile cambiare. Contro di me, però, non ha mai segnato e non lo farà mai: è una sfida tra noi, tra fratelli, da quando siamo piccoli"
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.