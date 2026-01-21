Calciomercato Lazio | Mandas si avvicina al Bournemouth: le cifre
CALCIOMERCATO LAZIO - Christos Mandas è sempre più vicino al Bournemouth. Nei prossimi giorni si può concretizzare il suo addio alla Lazio: i club stanno limando gli ultimi dettagli sulla formula, si può arrivare presto all'intesa decisiva. Come vi avevamo raccontato, il nodo principale è legato al riscatto del prestito: a Formello vorebbero l'obbligo, in Inghilterra si fermano al diritto.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'accordo ora sarebbe vicino per un prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi. L'operazione complessiva sarebbe di circa 20 milioni di euro. Il portiere greco spinge per la cessione, ha già dato l'ok al Bournemouth. Si aspetta solo il via libera dalla Lazio, che dovrà trovare un sostituto in porta.