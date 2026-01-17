Calciomercato Lazio | Mandas si avvicina al Bournemouth: tutti i dettagli
AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Mandas è sempre più vicino all'addio alla Lazio. Va verso la Premier League, al Bournemouth. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si lavora sulla formula per un prestito oneroso (di circa 4 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato vicino ai 15 milioni. Per il portiere è pronto un contratto di quattro anni (con opzione per il quinto) da 1,5 milioni di euro d'ingaggio (a salire).
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bournemouth guarda ancora in casa della Lazio. Questa volta non per gli stessi obiettivi, ma proprio per un calciatore biancoceleste. Si tratta di Christos Mandas, in uscita dalla Capitale visto il poco minutaggio in questa stagione (solo una presenza, contro il Milan in Coppa Italia). Nelle ultime settimane vi avevamo raccontato dell'interesse del Torino su richiesta di Baroni; ci aveva provato anche il Genoa per un possibile scambio di prestiti con Leali.
L'affare più concreto però sembra essere proprio con il club di Premier League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Tiago Pinto e gli agenti del greco per capire la situazione. Si lavora sulla base di un prestito con obbligo di riscatto sui 17 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva: per il portiere sarebbe pronto un contratto di quattro anni con l'opzione per il quinto.