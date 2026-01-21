Lazio, caos anche nello spogliatoio: in molti vogliono andare via e...
RASSEGNA STAMPA - È crisi totale. Lo scontro non è solo ai vertici della Lazio, tra Lotito, Sarri e Fabiani. Anche lo spogliatoio è in difficoltà, in "subbuglio", come scrive Il Messaggero. Lunedì sera, dopo la sconfitta contro il Como, il presidente è sceso dai giocatori. Dal club fanno trapelare che molti giocatori vogliono andare via, o hanno già lasciato Formello, perché non considerati.
Tra questi, oltre a Castellanos e Guendouzi, ci sono anche Mandas, Tavares, Belahyane e Isaksen. Come riportato da il quotidiano, l'aria ora è irrespirabile, nessuno si sente più coinvolto. Il mercato di gennaio è ancora aperto e gli ultimi giorni possono regalare altre cessioni sgradite a Sarri, a partire da quella di Romagnoli.
