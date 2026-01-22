Lazio, è il momento di Dia: Sarri aspetta il suo rilancio
RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia vuole riprendersi la Lazio. L'attaccante senegalese tornerà in Italia oggi, giovedì 22 gennaio, dopo i festeggiamenti per il trionfo in Coppa d'Africa, restituendo a Maurizio Sarri un'alternativa in più in un reparto offensivo che, durante la sua assenza, non ha risolto i suoi problemi nel trovare la via della rete.
Il torneo continentale disputato dal centravanti è stato tutt'altro che entusiasmante: appena 37 minuti disputati da subentrato agli ottavi contro il Sudan e poi niente più. Non abbastanza per rilanciare la propria stagione e neppure la sua quotazione. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche in casa Lazio ci si aspettava una Coppa d'Africa diversa, così da far alzare il valore di un giocatore per il quale, in estate, i biancocelesti dovranno versare 11,3 milioni di euro nelle casse della Salernitana.
Il ritorno di Dia a Formello, però, può ora assumere un doppio significato. Il giocatore piace ad alcuni club di Premier League e un suo eventuale cambio di marcia potrebbe far lievitare il valore del suo cartellino. Per Sarri, però, il ritorno del senegalese rappresenta un'occasione per provare a dare nuova linfa a un reparto sempre più in difficoltà. Il campionato di Dia è stato fin qui a dir poco deludente, con appena una rete realizzata addirittura ad agosto, ma il tecnico si augura che il giocatore torni motivato a far bene in questa seconda metà di stagione.