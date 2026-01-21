Lazio, Immobile si schiera con Sarri: l'indizio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

In tempo di social, tutto fa notizia. Una semplice reazione può diventare un indizio di mercato o l'occasione per far scoppiare una polemica. Negli scorsi giorni il 'mi piace' di Andrea De Marco alle parole di Francesco Rutelli sul rapporto arbitri-Lazio, pubblicato sui profili social di Radio Laziale, aveva scatenato un mini-scandalo. Oggi, ancora una volta dalla pagina Instagram dell'emittente radiofonica, emerge un altro interessante episodio.

L'EPISODIO - Negli scorsi giorni, infatti, Radio Laziale aveva pubblicato l'intervento del tifo organizzato durante la rubrica 'Matchday', nel corso del quale erano state criticate le parole che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva pronunciato in occasione della presentazione di Maurizio Sarri. Alcuni esponenti della Curva Nord ci aveva tenuto a far sentire il proprio sostegno a Maurizio Sarri e alle condizioni in cui è costretto a lavorare, davanti a una gestione come quella della dirigenza laziale.

IMMOBILE SI SCHIERA CON SARRI - Parole che avrebbero trovato d'accordo anche Ciro Immobile. Come si evince dal profilo Instagram di Radio Laziale, ma anche da quello dello stesso calciatore, l'ex capitano della Lazio ha 'repostato' (ricondiviso) il video pubblicato dall'emittente radiofonica, come a voler condividere la presa di posizione del popolo laziale in favore di Sarri e contro la società.

Una presa di posizione che potrebbe mettere a tacere le voci intorno allo stesso Immobile. A marzo del 2024, infatti, l'attaccante era stato indicato come uno dei colpevoli dell'addio anticipato di Maurizio Sarri.