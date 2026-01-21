Ex Lazio | Raul Moro lascia l’Ajax: è vicino al ritorno in Spagna
21.01.2026 17:30 di Simone Locusta
Raul Moro è vicino al ritorno in patria. Dopo aver dimostrato il suo valore con la maglia gloriosa dell’Ajax, il club più importante e blasonato d’Olanda, il talento spagnolo sceglie di fare un passo indietro, ma con un ruolo più centrale.
Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, Raul Moro sarebbe a un passo dall’Osasuna. L’accordo tra club c’è, l’Osasuna ha anche la volontà dell’ex Lazio dalla sua parte. Sembra ormai solo una questione di tempo.
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.